В Академии наук РТ прошел круглый стол к 125-летию Наки Исанбета

Черновик «Идегея» Наки Исанбета от 1933 года с комментариями для переводчиков

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Академии наук РТ прошел круглый стол «Наследие Наки Исанбета в контексте гуманитарных наук», посвященный 125-летию татарского писателя и ученого. Мероприятие организовал Институт языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова (ИЯЛИ).

«Наки Исанбет занимает очень значимое место в истории татарской литературы. Его фигура — огромная величина для всего татарского мира», — рассказал «Татар-информу» директор ИЯЛИ АН РТ Ильгиз Халиков.

Участники круглого стола выслушали четыре доклада. Они были посвящены драматургии писателя, его достижениям в области татарского фольклора и роли семьи Исанбет в развитии татарстанского искусства.

В истории татарской драматургии творчество Исанбета занимает особое место, считает доктор филологических наук, заведующий литературным отделом ИЯЛИ Альфат Закирзянов. Литература 1920-х годов (когда Наки Исанбет стал писателем) предполагает два ярких мифа (в широком смысле этого слова): отрицание того, что было до революции, и возвеличивание советского строя.

«Своим первым произведением („Һиҗрәт“, 1923 год) Наки Исанбет уже показал тех людей, которые еще недавно считали себя хозяевами жизни, а сегодня уже остались ни с чем», — отметил докладчик.

Однако уже во второй половине 1920-х Исанбет начинает критиковать советский образ жизни. Он создает таких персонажей, которые являются уже продуктами советской жизни. «Его новизна в том, что он восстанавливает утраченную традицию народного юмора», — пояснил Закирзянов.

«Гвоздем программы» стало выступление доцента кафедры татарской литературы КФУ Милеуши Хабутдиновой, представившей вниманию слушателей рассказ об архивных документах Исанбета. Основываясь на части архивных документов, обнаруженных филологом, в Академии наук РТ подготовили небольшую выставку.

Отказ Исанбета изданию «Казан утлары» в публикации «Идегея» Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Очень интересные архивные документы, которые позволяют по другому взглянуть на творчество Наки-аги. Я думаю, резонанс (в хорошем смысле) у этого мероприятия будет. В будущем мы не должны ограничиваться проведением круглых столов», — подчеркнул в связи с этим Ильгиз Халиков.

В мероприятии приняли участие представители Академии наук РТ, Союза писателей Татарстана, научных и образовательных организаций, организаций культуры, периодической печати.

«Пройти мимо такой даты было бы неправильно. Поэтому ученые института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова делают акцент на таких личностях», — объяснил выбор темы мероприятия директор ИЯЛИ.