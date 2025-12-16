Вице-президент АН РТ призвал продвигать позицию Татарстана по наследию Золотой орды

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большая часть наследия Золотой орды связана с историей татарского народа, и мы должны продвигать свою позицию, заявил вице-президент Академии наук Татарстана Айнур Тимерханов на выездном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Вы знаете, что в Казахстане наследие Золотой орды поднято до уровня национальной идеологии, очень активно интересуется Узбекистан, активно работают Монголия и Китай. А большая часть этого наследия связана с историей татарского народа. Мы должны активно продвигать свою позицию», – сказал Тимерханов.

В этом году, добавил Тимерханов, археологи Татарстана работали на 180 объектах в 11 регионах России, Узбекистане и Монголии.

Вице-президент АН РТ также отметил, что сегодня археологическая наука активно развивается и отдельное внимание следует уделить обновлению экспозиции музеев, а также работе с экскурсоводами.

«По субъективным ощущениям, многие экскурсоводы продолжают работать в рамках прежних, устоявшихся концепций в интерпретации истории татарского языка, которые не всегда корректно интерпретируют ряд важных вопросов», – поделился Тимерханов с участниками заседания.