В АН РТ представили научно-популярный сборник о знаменитом татарском археологе

Фото: © Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Научно-популярный сборник об ученом-археологе Альфреде Халикове представили сегодня в Академии наук РТ. Книга вошла в серию «Знаменитые личности» и издана при поддержке фонда «Жиен».

«Многие достижения Альфреда Халикова дали мне основания взяться за эту тему. Его должны знать не только ученые и специалисты, но и народ. Он работал для народа», — презентовал книгу доктор истории, член-корреспондент АН РТ, автор-составитель сборника Фаяз Хузин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как отметил директор Института археологии им. А. Халикова Айрат Ситдиков, Фаяз Хузин проделал большую работу по сбору материалов и анализу творчества ученого. Он многие годы занимается систематизацией наследия археолога.

Первые брошюры после смерти Халикова в 1994 году были подготовлены Хузиным.

«На сегодняшний день это уникальное издание, в котором мы можем увидеть наиболее значимые труды Альфреда Хасановича и их оценку ведущими учеными», — рассказал «Татар-информу» Ситдиков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первая часть книги посвящена научным трудам Альфреда Халикова, вторая — его биографии, мнениям его коллег и членов семьи.

«Что касается структуры нашей книги. В качестве образца я взял книгу, посвященную Миркасыму Абдулахатовичу [Усманову]. Практически такие же разделы: история его жизни и история его творчества как историка и археолога», — рассказал на презентации Фаяз Хузин.

Книга не предназначена для продажи. В электронном виде она будет доступна на сайте Института археологии и на сайте фонда «Жиен».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Альфред Халиков — ученый с широкими диапазоном научных интересов. Наиболее известен историко-археологическими исследованиями Билярского городища, Казани, Елабуги, торгового пути Болгар-Киев. Благодаря Халикову была завершена работа над 6-томной археологической картой республики Татарстан. Сегодня имя ученого носит Институт археологи АН РТ.

«Альфред Хасанович Халиков был моим преподавателем археологии, когда я учился в университете. Я считаю, что именно нашему поколению очень повезло, потому что мы учились у таких личностей. Я всегда считал и считаю, что для воспитания личности нужна личность», — рассказал «Татар-информу» доктор истории, академик АН РТ Искандер Гилязов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Книга издана в рамках серии «Знаменитые личности» («Шәхесләр»). Каждая книга этой серии посвящена отдельному человеку: Губдулле Тукаю, Мусе Джалилю, Николаю Лобачевскому и многим другим.

«Книги из этой серии показывают конкретного человека с разных сторон. Не просто как сухого, кабинетного ученого, но человека ищущего, в какой-то степени противоречивого. Как человека, а не книжного героя», — добавил Гилязов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Издание книги было поддержано Фондом сохранения и развития татарского языка и культуры «Жиен».

«Я искренне надеюсь, что эта книга не станет последней в серии «Знаменитые личности». Впереди нас ожидает немало изданий, посвященных другим выдающимся ученым Татарстана. Сохранить их труды и их имена — наша общая задача», — заключил президент АН РТ Рифкат Минниханов во время презентации книги.