В Академии наук рассказали об ипотеке для ученых и беспилотниках над Болгаром

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов выступил на общем собрании с итоговым докладом. «Татар-информ» приводит главные тезисы из его выступления.

В первую очередь, Минниханов отметил прогресс в рейтинге индексов зрелости системы управления научно-технического развития. По итогам 2024 года Татарстан вышел на лидирующие позиции по стране. Вместе с тем обозначились проблемные зоны, подчеркнул президент академии. Для решения этих проблем планируется: внедрение результатов научно-исследовательской работы на предприятия, увеличение охвата организаций реального сектора экономики, формирование долгосрочного плана по подготовке и развитию кадров в сфере исследования и разработки для высокотехнологических предприятий и научно-образовательных организаций, привлечение молодых ученых.

«Системная поддержка молодых ученых – одна из важнейших задач нашей Академии. Программа грантов, подготовка стипендий, молодежная ипотека должны стать надежным мостом между началом карьеры и ее зрелостью», – подчеркнул Минниханов.

Знаковым событием прошлого года Минниханов назвал принятие ряда «судьбоносных» решений, таких как: назначение в каждом министерстве и ведомстве ответственных за научно-технологическое развитие, а также формулирование задач и подходов по участию в федеральной проектах по технологическому лидерству.

Продолжается работа по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Институт археологии АН РТ подал заявку на участие в конкурсе UpGreat «Экспедиция».16-17 июля пройдет полевой этап, в рамках которого будет отработано применение БАС в археологических исследованиях. В рамках объекта исследования был выбрано Болгарское городище.

С 2023 года стоит задача поддержки ученых. Раис Татарстана поддержал предложение Академии наук РТ о «серьезном повышении» размера международных премий до 1 млн рублей. В 2 раза увеличится расход на поддержку проектов ученых Татарстана. Также Раис поддержал предложение Министерства молодежи и АН РТ о финансовом содействии улучшению жилищных условий талантливых молодых ученых. 20 ученых получат по 1, 375 млн рублей для покрытия первоначального взноса по «Молодежной ипотеке».

Также Рифкат Минниханов подвел итоги форума «Великая Отечественная война в судьбах народов и регионов», золотоордынского форума «Pax Tatarica». Данные мероприятия имеют важное научно-идеологическое значение и укрепляют лидерские позиции татарстанской и российской науки в области исследования историко-культурного наследия. Также президент Академии наук отметил достижения в Российском венчурном форуме и экономическом форуме KazanForum.

Отдельно президент Академии наук РТ поздравил новоизбранных членов-корреспондентов Российской академии наук: завлаба металлоорганических и координационных соединений ИОФХ им. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН Дмитрия Яхварова (специальность «Физическая химия»), ректора университета Иннополис Александра Гасникова (специальность «Прикладная математика и информатика»), директора Набережночелнинского института КФУ Георгия Котиева (специальность «Машиностроение») и ведущего научного сотрудника Института прикладных исследований АН РТ Ильфана Бикмаева (специальность «Астрономия»).