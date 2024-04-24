В Академии наук провели семинар на тему национальных литератур Урало-Поволжья

В Академии Наук прошел семинар, приуроченный к 95-летию со дня рождения Георгия Гачева. Эксперты обсудили научные труды литературоведа, который занимался исследованиями национальной литературы и её места в мировой культуре.

Данный семинар – продолжение серии заседаний на тему изучения языков и национальных литератур. Последние пять лет семинары проводились в Инситуте языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) АН РТ и оказались востребованы в научных кругах. В связи с чем Академия наук РТ решила провести это заседание в своем главном здании.

Еще до начала пленарного заседания главный редактор, заведующий лаборатории сопоставительного татароведения ИЯЛИ им. Ибрагимова АН РТ Марсель Ибрагимов вместе с коллегией авторов представил монографию «Поэтика литератур народов Урало-Поволжья». В ней разбираются жанровые процессы, методы исследования поэтики, художественные системы и проблемы перевода текстов Урало-Поволжья.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

О связи Урала и Поволжья говорили председатели Союза писателей РТ и РБ Ркаил Зайдулла и Айгиз Баймухаметов. Несмотря на то, что, по признанию писателей, они не разбираются в многочисленных «измах» и научной терминологии, данное мероприятие важно именно общением, полилогом культур. Также оба председателя обратили внимание на «сложное для страны время» и необходимость сохранять сплоченность.

«Нас всех объединиет одно чувство – только вместе мы сильны в науке, литературе и жизни. Пусть так будет дальше. В сложное для страны время мы в этом неоднократно убедились», – добавил Баймухаметов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Программа научного семинара построена вокруг культуролога, литературоведа и филолога Георгия Гачева и его достижениях в области изучения национальных литературных процессов. Цель заседания — напомнить о существовании литературы отдельных народов.

«Русскую литературу изучают в масштабах страны, есть интерес к зарубежной литературе. А вот к национальным литературам внимания не хватает. В основном оно сосредоточено в самих регионах», — объясняет Марсель Ибрагимов.

В литературных процессах разных народов есть схожие процессы. Могут формироваться те же сюжетные схемы, как это описывал Владимир Пропп в своей «Морфологии волшебной сказки», есть очевидные и неочевидные языковые сходства у народов тюркской или финно-угорской групп. Но есть и существенные различия, из которых и формируется вклад национального в универсальное.

Георгий Гачев исследовал культуру в движении – то, как национальное и универсальное взаимодейсвтуют друг с другом. Созревая, молодая национальная культура вступает в диалог с мировым опытом. Этот опыт безусловно оказывал большое влияние на развитие национальной культуры, и эти изменения Гачев и отслеживал.

«Тогда он понял, что национальная культура не повторяет европейский опыт. Это было взаимодействие двух культур. С этой точки зрения ему был интересен, например, писатель Чингиз Айтматов, который жил в точке культурного напряжения», — объяснила дочь культуролога, доктор филологических наук Анастасия Гачева.

Главный труд Георгия Гачева «Ускоренное развитие литературы» положил начало формированию теории национальных образов. Этой теорией в приложении к татарской литературе, кабардино-балкарской и многим другим пользуются сегодня. В частности, во время пленарного заседания эксперты разобрали литературу татар, марийцев, тувинского и чувашского народов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

По словам Зухры Кучуковой, профессора Кабардино-Балкарского государственного университета, в трудах Гачева можно встретить рассуждения о популярных образах мировой культуры. Так, Гачев разбирает образ сатаны, которого принято считать сущностью взрослой. Гачев обращает внимание на то, что в США, «стране тинейджеров», образ дьявола трансформируется в ребенка, подростка. А, например, Млечный Путь в некоторых народах называют следом белого коня или гусиной дорогой.