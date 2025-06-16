В Академии наук наградили лауреатов премии РТ имени В.Е. Алемасова 2025 года

В Академии наук РТ наградили лауреатов Государственной премии Республики Татарстан имени Вячеслава Алемасова. Соответствующий приказ Раиса республики был подписан 6 июня.

Обладателями премии Алемасова в этом году стали молодые (30 и 33 года) кандидаты технических наук Василий Басенко и Нариман Хасанов.

Василий Басенко — доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» КГЭУ. Премии он был удостоен за значительный вклад в разработку цифрового лазерного контрольно-измерительного комплекса для бесконтактного контроля технического состояния электрооборудования.

«Он [лазерный диагностический комплекс] бесконтактный, то есть с помощью него мы не будем подключать датчики, и сможем на расстоянии до 30 метров измерять параметры трансформатора», — уточнил Басенко.

Нариман Хасанов — начальник бюро численных исследований АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров имени В.Б. Шнеппа». Он был удостоен высокой награды за вклад в разработку эффективных и производительных турбомашин для транспорта и сжижения природного газа.

«В свое время мы столкнулись с тем, что иностранный производитель ушел из России, и стала актуальной задача импортозамещения данного типа оборудования. Используя собственные разработки, мы смогли догнать и, в некоторых моментах, даже перегнать зарубежных производителей», — рассказал журналистам Хасанов.

Напомним, что в декабре прошлого года Рустамом Миннихановым был подписан указ, в соответствии с которым с января 2025 год размер единоразовых выплат лауреатам премии Алемасова составляет 250 тыс. рублей.