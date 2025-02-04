В «Ак Барсе» «свой Макдэвид»: почему Коршков раскрылся на месте центрфорварда

Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков набрал 6 (2+4) очков в 11 матчах с начала 2025 года. Фактически это треть всех его результативных баллов в сезоне. Почему Коршков обрел уверенность в себе, перейдя на позицию центрального нападающего - читайте в материале «ТИ-Спорта».





От главного претендента на обмен до центра второго звена

В течение осени и начала зимы нападающий «Ак Барса» Егор Коршков был одним из самых обсуждаемых игроков клуба со знаком минус. При довольно увесистом окладе в 65 млн рублей за сезон форвард совершенно не оправдывал доверие тренерского штаба и руководства команды.

К концу декабря у хоккеиста были скромные 14 очков за четыре полных месяца регулярного чемпионата. В период дедлайна обменов в КХЛ генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин серьезно рассматривал варианты с расставанием Коршкова. Был слухи о возвращении форварда в «Амур». Также нападающий мог стать частью сделки с «Трактором»по трансферу Чарльза Робинсона.

По итогу, ничего путного не срослось, и Коршков остался в «Ак Барсе». 28-летний нападающий рисковал стать самой провальной сделкой «Ак Барса» в летнее межсезонье. Однако в последний месяц статистика Коршкова пошла в гору, благодаря смене амплуа.

Изначально тренерский штаб казанцев использовал форварда исключительно на левом краю атаки. Выступая в третьем звене, Коршков играл осенью с Денисом Комковым и Семеном Кошелевым. Надо признать, что это сочетание было объективно самым слабым среди остальных троек в «Ак Барсе». Оно никак не проявляло себя на льду, не набирало очков. Анвару Гатиятулину было необходимо как-то исправлять ситуацию в срочном порядке.

Возрождению Коршкова поспособствовала травма Сафонова

Не было бы счастья, да несчастье помогло – гласит известная русская пословица. В связи с незапланированной травмой Ильи Сафонова в матче против «Салавата Юлаева» (5:1) казанский клуб стал остро нуждаться в центральных нападающих.

Приобретенный у «Динамо» Эрик О’Делл не мог помочь клубу в первой декаде января из-за ненадлежащего физического состояния. Оказавшись в сложной ситуации, Анвар Гатиятулин принял интересное решение, поставив Коршкова центром в тройку к Артему Галимову и Александру Барабанову, заменив травмированного Илью Сафонова.

В Дальневосточном турне экс-нападающему «Амура» получилось проявить себя более чем достойно. Три очка за четыре матча позволили Коршкову скрасить свою блеклую статистику. Настроение у хоккеиста заметно улучшилось, что нельзя было не заметить в видео из победных раздевалок «Ак Барса».

В недавней домашней серии Коршков снова попал в результативное затишье, не набрав очков. Тем не менее, в текущей выездной серии у хоккеиста есть как минимум один гол. Нападающий отличился в позавчерашнем матче против «Куньлуня» (6:3), забросив в эффектном сольном проходе.

По окончании встречи с «мытищинскими китайцами» некоторые игроки «Ак Барса» даже позволили себе лестные шутки в адрес Коршкова, сравнив его с капитаном «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом. На месте центрального нападающего хоккеист действительно смотрится увереннее.

Галимов и Барабанов выступают настолько ярко, что любой хоккеист «Ак Барса» с ними в тройке набирал бы стабильные очки

Безусловно, в прогрессе Коршкова за последний месяц надо отметить и партнеров Егора по звену – Артема Галимова и Александра Барабанова. Оба нападающих смотрятся отменно в нынешнем сезоне, имея в своих активах более 40 очков.

Барабанов и Галимов играют в связке настолько здорово, что кажется, будто бы третий партнер в звене им не особо и нужен. Не раз возникали ситуации по ходу матчей, когда оба хоккеиста, создав сами себе момент, могли решить его в одиночку.

Мастерство Галимова и Барабанова – вне всяких похвал. Эти игроки справедливо являются крепким фундаментом «Ак Барса» Гатиятулина. Поэтому поставив Коршкова к ним в звено, было логично ожидать, что и ему удастся набирать свои очки через игру другую.

Сегодня казанскому клубу предстоит встретиться в Санкт-Петербурге со СКА. Казанский клуб продолжает находиться в неоптимальном составе из-за травмированного Ника Петана. В нынешнем сезоне канадец выбывает уже второй раз на продолжительный срок из-за разного рода повреждений.

Играющий сейчас в первом звене Семен Терехов, очевидно, привыкает к новым партнерам в лице Яшкина и Семенова. Поэтому от ударного второго звена в лице Барабанова, Коршкова и Галимова тренерский штаб «Ак Барса» будет снова требовать подвигов на льду.