В «Ак Барсе» отказались от Бердина: кто станет заменой Билялову

Голкипер Михаил Бердин покинул расположение «Ак Барса» и продолжит карьеру в «Сибири». По какой причине татарстанский клуб принял решение не продолжать сотрудничество с 27-летним вратарем и кто сыграет роль второго вратаря в команде - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

В «Ак Барсе» лишились второго вратаря

Голкипер Михаил Бердин покинул «Ак Барс» и будет выступать за «Сибирь». Взамен татарстанский клуб получает денежную компенсацию. Любопытный факт, официально новость об этом казанцы разместили у себя в соцсетях вчера вечером после матча с «Салаватом Юлаевым». Хотя ранее на сайте КХЛ Бердин уже значился в составе сибирской команды. Во время послематчевой пресс-конференции наставнику казанцев Анвару Гатиятулину журналисты задали вопрос о возможном усилении данной позиции. Исходя из слов главного тренера «Ак Барса» стало понятно, что конкретных вариантов либо нет, либо даже если бы они и были – об этом пока не сказали.

В текущем сезоне Михаил Бердин провел всего 13 игр за «Ак Барс», в которых пропустил 26 шайб, то есть, в среднем две пропущенные шайбы за игру и ни одного сухого матча. В этой связи процент отраженных бросков оставляет желать лучшего – всего 89,6% при коэффициенте надежности - 2,56. Что является крайне не утешительными показателями для вратаря его уровня. И на сегодняшний день статистика 27-летнего голкипера в «Ак Барсе» наиболее худшая за всю карьеру в КХЛ.

Последний матч за казанцев Бердин провел еще в середине ноября. После чего восстанавливался после травмы. Фактически нахождение Бердина в «Ак Барсе» во многом до сих пор оставалось непонятным. Изначально было понятно, что он не является альтернативой уехавшего за океан Амира Мифтахова и тем более равнозначной заменой основному вратарю Тимуру Билялову.

Согласно политике тренерского штаба в «Ак Барсе» во главе с Анваром Гатиятулиным, в команде нет основных и запасных игроков и между всеми хоккеистами игровая практика распределяется равномерно одинаково. При этом у Билялова 26 проведенных матчей в нынешнем сезоне, то есть в половину больше чем у Бердина. Что говорит лишь об одном, в «Ак Барсе» есть один основной вратарь Тимур Билялов с зарплатой в 55 млн. рублей в год (по данным «Спорт-экспресса») и есть запасные. Именно с данной философией и был взят Михаил Бердин и по этой же причине судя по всему уехал Амир Мифтахов.

Фото: ak-bars.ru

Арефьев может стать достойной заменой Бердина

После того как в «Ак Барсе» поняли, что Бердин не тянет даже на роль запасного вратаря, особенно после его не самой удачной и уверенной игры, в Казани задумались об альтернативе. Во время того как Бердин находился в лазарете татарстанцы снова протестировали 22-летнего Максима Арефьева. Молодой голкипер оказался готов составить не просто конкуренцию Бердину, но и полностью занять его место.

В текущем сезоне Арефьев успел сыграть три матча за «Ак Барс» и уверенно проявил себя. В том числе, в игре завершившейся накануне с «Салаватом Юлаевым». По итогам прошедшего матча процент отраженных бросков Арефьева в сезоне составил 92,2% . Игра молодого вратаря впечатлила и главного тренера уфимцев Виктора Козлова, который отметил его после матча.

«Было достаточное количество голевых моментов, но вратарь соперника провел великолепный матч», - сказал Козлов.

В нынешней ситуации Арефьев не худшая кандидатура на место Бердина, к тому же за меньшие деньги. Не стоит забывать и о потолке зарплат, в который татарстанцы едва умещаются. Отметим, зарплата Бердина в «Ак Барсе» составляла 15 млн. рублей, явно меньше чем у Арефьева. Кроме того, похоже на рынке нет достойных кандидатур, которые бы удовлетворили запросы казанцев. Так что в «Ак Барсе» дали шанс хоть и менее опытному, но зато перспективному Максиму Арефьеву.

Вполне возможно, что в «Ак Барсе» заинтересованы в усилении вратарской линии. На пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым» Анвар Гатиятулин подтвердил, что поиски на рынке ведутся, правда не уточнил на какие позиции. Не исключено, что в Казани не ограничиваются российскими игроками, а ищут в том числе перспективного легионера.

Фото: ak-bars.ru

У Бердина есть шанс реанимировать сезон после «Ак Барса» в «Сибири»

В случае с Михаилом Бердиным «Ак Барс» поступил правильно, отказавшись от вратаря. Во всяком случае «Сибири» 27-летний голкипер может пригодиться больше. В настоящий момент в обойме новосибирцев во вратарской линии надежность внушает только Антон Красоткин. Вторым вратарем в команде заявлен вратарь 2004 года рождения Семен Кокаулин. Вряд ли на последнего в клубе делали большую ставку. Сибиряки решили подстраховаться перед плей-офф и закрыть давно требующую усиления позицию.

У Бердина есть шанс перезапустить этот сезон и подправить индивидуальную статистику. Пока наиболее удачный период в своей карьере он провел в «Авангарде». У Бердина было 92,9% по отраженным броскам и 1,87 коэффициент надежности. Возможно это и стало одним из основных факторов, по которым «Ак Барс» сделал в перспективе ставку на опыт 27-летнего вратаря.

Бердин не первый сезон проводит в КХЛ и ранее имел опыт выступлений в «Сочи» и СКА. При этом «Сибирь» до утра сегодняшнего дня официальных заявлений о трансфере пока не дала. Накануне новосибирцы лишь сообщили о расставании с 28-летним голкипером Константином Волковым. Так что вполне возможно, что в ближайшей домашней встрече против «Адмирала» 19 декабря тренерский штаб новосибирцев захочет попробовать в деле нового голкипера и оценить его возможности.