В «Ак Барсе» осталось 17 игроков

Пресс-служба казанского «Ак Барса» прояснила кадровую ситуацию в команде — игроков с действующими контрактами на сегодня осталось 17 человек.

Вчера казанцы продлили на два года контракт с защитником Никитой Лямкиным, а сегодня защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель принял квалификационное предложение клуба. Новое соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Кристиан Хенкель пополнил состав «Ак Барса» в мае 2019 года. За время в клубе защитник стал серебряным (2020) и бронзовым (2021) призером чемпионата России. В регулярном чемпионате 2020/21 Хенкель за 43 встречи набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+14». В Кубке Гагарина Кристиан сыграл 14 матчей, не отметился результативными действиями, но стал вторым в команде по блокированным броскам (37). Всего Хенкель провел 96 игр в составе «Ак Барса» и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+27».

Таким образом, с новыми и старыми действующими контрактами в «Ак Барсе» на сегодня остаются 17 игроков. Помимо Лямкина и Хенкеля, это голкипер Тимур Билялов, защитники Даниил Журавлев, Тревор Мерфи, Роман Рукавишников, Дмитрий Юдин, Константин Лучевников. Нападающие Иван Емец, Дмитрий Воронков, Михаил Фисенко, Михаил Глухов, Илья Сафонов, Кирилл Петров, Никита Дыняк, Артем Лукоянов и Артем Галимов.