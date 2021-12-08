В «Ак Барсе» — новый защитник из Канады

Сегодня казанский «Ак Барс» подписал контракт до конца сезона с 31-летним канадским защитником Марком Барберио и продлил соглашение с американским игроком обороны Стивеном Кэмпфером на один сезон. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Уроженец Монреаля Барберио провел в регулярном чемпионате НХЛ за «Тампа Бэй Лайтнинг» 272 матча, набрав 56 (14 + 42) очков, а также девять раз появился на льду в розыгрыше Кубка Стэнли, отличившись одной голевой передачей. Нынешний сезон защитник начал в швейцарской «Лозанне», за которую успел сыграть 43 матча и заработать 20 (1 + 19) очков.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал эти события, подчеркнув, что Кэмпфер уже стал одним из лидеров команды.

«В этом сезоне Кэмпфер уже показал себя лидером, это один из лучших защитников лиги, он отлично влился в „Ак Барс“ и проявляет себя командным игроком. Мы рады, что Кэмпфер останется с нами как минимум еще на один сезон, игроку и его семье комфортно в Казани, что тоже немаловажно. Уверены, что опыт и мастерство Стивена помогут „Ак Барсу“ в борьбе за Кубок Гагарина», — заметил он.

Характеризуя Барберио, Валиуллин обратил внимание на его большой опыт и габариты. «Барберио — габаритный защитник с большим опытом игры на высоком уровне. Он поможет нам и в обороне, и в атаке, его лидерские качества точно пригодятся нашей команде. Рассчитываем на его вклад при игре в большинстве и в переходах из обороны в атаку. При этом у нас остается еще одна позиция легионера, комплектация команды не завершена», — пояснил генменеджер «Ак Барса».