В «Ак Барсе» Гатиятулина нет капитана: почему Марченко далеко до Радулова и Свитова

Несколько лет назад Алексей Марченко считался одним из лучших и высокооплачиваемых защитников в КХЛ. В сезоне-2025/26 34-летний хоккеист несколько снизил к себе требования и при этом получил капитанскую нашивку в «Ак Барсе». Насколько было оправдано доверие Анвара Гатиятулина – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Капитан «Ак Барса» «удружил» голкиперу в матче со «Спартаком» и привез гол

Алексей Марченко проводит третий сезон в составе «Ак Барса». На старте нынешнего чемпионата 34-летний защитник удостоился капитанской нашивки, которая перешла к нему от Дмитрия Яшкина. Последний, судя по всему, оказался в немилости тренерского штаба и не выходит даже в качестве ассистента в нынешнем сезоне. В ассистентах у Марченко - Кирилл Семенов и Никита Лямкин.

Особенно любопытен момент, что по слухам решение о назначение капитана перед сезоном принималось не всеобщим голосованием команды, как это происходит в большинстве клубов, а решением тренерского штаба татарстанцев. Вероятно, капитана выбирали по принципу старшинства в коллективе или согласно схожести в ментальности с главным тренером Анваром Гатиятулиным.

На сегодняшний день Алексей Марченко является одним из самых возрастных хоккеистов в составе казанского «Ак Барса» после 35-летнего Михаила Фисенко. Правда и 34-летнего Марченко опыт иногда подводит. К примеру, в последнем матче в Казани со «Спартаком» единственный гол в ворота казанцев был «привезен» после ошибки капитана татарстанцев.

Находясь за пределами собственных ворот Марченко совершил силовой прием против игрока соперника, но запутался между двумя хоккеистами «Спартака». Он попытался вывести шайбу из-за ворот на Александра Барабанова, но она пролетела мимо и попала на крюк нападающего «красно-белых» Никиты Холодилина, находившегося перед воротами «Ак Барса». Последнему лишь оставалось один на один разобраться с Максимом Арефьевым, который явно не ожидал такого подвоха от капитана.

Фото: ak-bars.ru

Яшкин более предпочтительный вариант для капитанской нашивки в «Ак Барсе»?

Глядя на сегодняшнюю статистику Алексея Марченко, серьезных претензий к 34-летнему защитнику нет. В сезоне-2025/26 он провел 60 матчей за «Ак Барс» и отличился 15 результативными передачами при показателе «+8». Кроме того, он предельно хладнокровен и дисциплинирован, но достаточно ли этого для того, чтобы быть капитаном?

В казанском клубе можно выделить отдельных игроков за счет своих сильных индивидуальных качеств на льду: Митчелла Миллера, Кирилла Семенова, Никиту Лямкина, Александра Барабанова и других. А вот вожака с силой духа и волевым характером, объединяющим всю команду в единый коллектив в «Ак Барсе» как будто нет.

Достаточно вспомнить лидеров казанского «Ак Барса» прошлых лет: Александра Свитова, Алексея Морозова, Вадима Шипачева, Александра Радулова, Даниса Зарипова… Всех этих игроков, помимо безупречной статистики, объединяет нечто большее – определенная харизма, авторитет, неуемная энергия, яркая индивидуальность. У команды должен быть характер.

Лидер по определению ведет за собой коллектив и обладает набором качеств, которые вдохновляют остальных на совершение больших подвигов. Здесь речь идет, в том числе и о самоотдаче. Взять, к примеру, Александра Радулова. В свои 39 лет, он, даже не имея капитанского статуса в «Локомотиве», но благодаря своей энергетике и отношению к хоккею, мотивирует остальных игроков. Не говоря уже о нужных словах в раздевалке перед матчем и общении с прессой.

В настоящий момент команду нельзя определить по принципу ее лидера. Марченко не создает такого впечатления. Складывается ощущение, что лидера в «Ак Барсе» просто нет, как и единого коллектива. В большинстве своем в этом и состоит идея капитана команды. В данном отношении фигура Дмитрия Яшкина казалась куда более весомой и значимой.

Фото: ak-bars.ru

В Казани Марченко протянули руку помощи

Напомним, что до перехода в «Ак Барс» Алексей Марченко три сезона провел в «Локомотиве». В 2020 году он считался одним из сильнейших и самых высокооплачиваемых защитников КХЛ (75 млн. рублей в год). Но тяжелейшая травма колена вывела его из обоймы на пол сезона, а затем через полгода летом ему потребовалась повторная операция и очередная длительная реабилитация. «Железнодорожники» посчитали, что ждать полного восстановления хоккеиста будет излишним и расторгли с ним контракт.

В середине сезона-2023/24 Марченко переехал в Казань, будучи с травмой. Наверное, ни один из клубов КХЛ на тот момент не осмелился бы взять такого игрока, особенно под конец регулярного чемпионата. Казанский клуб протянул Марченко руку помощи, предоставил возможность и время на реабилитацию. У защитника была сильнейшая мотивация зарекомендовать себя в клубе топ-уровня, из года в год претендующего на борьбу за Кубок Гагарина.

В том сезоне он успел сыграть в 22 матчах «регулярки» и в плей-офф. Условия по контракту, которые предложил «Ак Барс», составили порядка 20 млн рублей до конца сезона. Тогда татарстанцы вылетели в первом раунде от «Автомобилиста». Судьба Марченко была до конца не определена. Однако в межсезонье в Казани ему предложили еще один контракт сроком на один год.

Фото: ak-bars.ru

Марченко о контракте с «Ак Барсом»: «Все хотят зарабатывать деньги»

На тот момент Алексей Марченко не мог диктовать свои условия, поэтому согласился на предложение от «Ак Барса» на 27 млн рублей. После завершения сезона летом 2025 года, по некоторой информации, Марченко раздумывал о принятии предложения от татарстанцев и выдвигал уже свои условия по зарплате. Правда прессе хоккеист заявил, будто материальная сторона соглашения особой роли не играла.

«Понятное дело, что все хотят зарабатывать деньги. Но мне кажется, что договорились вполне адекватно», - сказал Марченко в интервью Metaraitings.

Последнее соглашение между казанским клубом и хоккеистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Нынешняя зарплата 34-ленего защитника составила 80 млн. рублей за два года. Правда свое нынешнее нахождение в «Ак Барсе» за такие деньги Марченко как будто не оправдывает, как и статуса лидера команды.

Не говоря уже о том, что в системе клуба есть более молодые защитники, не уступающие Марченко по уровню и качеству. Взять, к примеру, 21-летнего Степана Терехова, на счету которого 29 игр в этом сезоне и 3 (1+2) очка при показателе «+14», но получающем в половину меньше игровой практики.