«В «Ак Барсе» есть проблемы с психологией и сочетаниями»: Владимир Плющев – о старте КХЛ

Владимир Плющев: «Тренер ставит задачи, которые должны выполняться. А как они срабатывают – не срабатывают…»

Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

«Думаю, Билялетдинов будет искать оптимальные сочетания до ноября»

Владимир Анатольевич, какие плюсы и минусы в «Ак Барсе» для себя отметили на турнире?

Это предсезонный турнир, и я не знаю, как команда готовилась. Она только набирает тот темп, который ей будет необходим на протяжении всего сезона. Сочетания сыроваты. Я думаю, там очень много вопросов, связанных с психологией.

Тренер ставит задачи, которые должны выполняться. А как они срабатывают – не срабатывают… Есть проблемы в сочетании звеньев, и, скорее всего, они будут происходить на протяжении всего сезона. Думаю, что оптимальные варианты сочетаний Зинэтула Билялетдинов будет искать по крайней мере до ноября.

Вадим Шипачев вновь показал себя как классный диспетчер на Кубке TANECO, у него 6 передач. Возвращается на свой динамовский уровень?

Посмотрим, что будет дальше. Одно дело предсезонный турнир, другое – игры чемпионата, где будет жесткая борьба. А насколько я знаю, Вадим Шипачев не очень любит жесткую борьбу. Именно поэтому он не закрепился в НХЛ и даже в АХЛ. Что будет в «гладком календаре», мне сложно сказать. А то, что у него 6 передач, – это, конечно, здорово для центрального нападающего.

Зато Дамир Жафяров пока не очень эффективен, у него одна передача на турнире в Казани.

Тут надо оценивать исходя из того, какие задачи ставятся игроку на игру и на весь турнир. Это нужно задавать вопрос Билялетдинову: какие у него ожидания от игрока, устраивает ли его хоккеист и какие он задачи ему ставит.

Казанцам еще нужен толковый защитник? Кажется, в этой линии недобор, а в нападении перебор.

Не могу формировать команду по своему мнению. Если Билялетдинов говорит, что ему недостаточно, что ему не хватает хороших топовых защитников, которые будут решать какие-то определенные задачи, – это одно. А кто-то что-то предполагает – это другой вопрос. Но я бы, конечно, усилился защитником. И не любым защитником, а кем-то качественным.

«Думаю, что оптимальные варианты сочетаний Зинэтула Билялетдинов будет искать по крайней мере до ноября» Фото: ak-bars.ru

«Можно было достичь компромиссов. Но дипломатов в ЦСКА не оказалось»

Ситуация с Иваном Федотовым. Насколько разумно для ЦСКА идти на обострение, несмотря на то что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) наложила дисквалификацию на игрока?

Могу сказать, что всю эту ситуацию можно было разрулить гораздо раньше, если бы руководители ЦСКА по какой-то причине не посчитали, что все на их стороне. Я думаю, что при личных встречах они бы разрулили эту ситуацию. Тем более что в «Филадельфии» сейчас вратарская линия более менее укомплектована, и можно было достичь компромисса. По крайней мере, на год-два с последующей пролонгацией.

Второй вопрос, что руководству ЦСКА деваться, в общем-то, и некуда. Они поставили Ивана Федотова в такую ситуацию – он ни туда и ни сюда не может. Единственное, что, конечно, надо ему идти до конца. Что же, парень из-за их головотяпства страдать теперь должен?

Что касается обострений. Конечно, обострять не надо было. Но еще раз говорю, это можно было предвидеть. Если бы люди просчитывали ситуацию, то, наверное, этого бы не было. А если они рассчитывают на наше авось.. Ну, так не бывает.

Стоит ли говорить, что в ЦСКА слабый менеджмент, раз не отработали вопрос заблаговременно?

Не могу рассуждать, слабый или не слабый. Но я считаю, что в этой ситуации они сработали безграмотно и не продумали ее до конца. Все-таки у них есть и положительные моменты – команда два года подряд выигрывает Кубок Гагарина.

Другой вопрос, что люди на тех позициях, которые должны были осуществлять эту работу, – спортивные дипломаты. Они должны предвидеть, предвосхищать и уметь договариваться. Но, к сожалению, в рядах руководства клуба таких дипломатов не нашлось. Можно было достичь определенных компромиссов. У «Филадельфии» сейчас нет такого кризиса во вратарской линии.

«Руководство ЦСКА поставило Ивана Федотова в такую ситуацию – он ни туда и ни сюда не может. Единственное, что, конечно, надо ему идти до конца» Фото: cska-hockey.ru

Тем более самим «Флайерз» Федотов не особо нужен. Там взяли белорусского вратаря Алексея Колосова и отправили в аренду. Они пошли на принцип?

Они пошли на принцип, потому что считают, что они правы. И видите, IIHF их поддержала. С другой стороны, я тоже не понимаю, как можно было пролонгировать контракт без желания Федотова? Тем более что они ему деньги не выплачивали. Он по личным обстоятельствам мог заявить, мол, «я передумал, и с учетом той ситуации, которая сложилась, считаю, что мне лучше отработать в ЦСКА еще год или два».

Тут и Федотов занял непонятную позицию. Он никаких заявлений не сделал, четкой позиции не обозначил. Если бы он сказал после демобилизации, что я передумал, я не поеду… Но под лежачий камень вода не течет. Любые вопросы надо уметь разрешать, а не ждать, когда все само разрешится.

«Уфа поборется лишь за плей-офф. Прошлый сезон там не проанализировали»

Серьезной критике подвергся «Салават Юлаев». В прошлом году Баширов обещал, что через год в Уфе поставят задачу взять Кубок Гагарина, а теперь заявляет, что важнее радовать болельщиков. Критика справедлива?

Если у них позиция меняется, то, наверное, на это основания какие-то есть. Хотя если руководители обещали, то отвечать за свои слова должны. Если ты сказал «гоп», то ты делай «гоп». Тем более у руководства клуба есть вся информация: по финансовым и маркетинговым возможностям, по селекционной работе. Здесь надо взвешивать – не надо играть на публику и на болельщиков. То мы можем, то мы не можем.

«Салават Юлаев» – команда, которая должна быть в лидерах отечественного хоккея. Для этого достаточно всех предпосылок. Но когда некомпетентность вываливается отовсюду, тогда о чем говорить? Тогда людям просто приходится прикрываться такими демагогическими фразами.

«Салават Юлаев» – команда, которая должна быть в лидерах отечественного хоккея» Фото: hcsalavat.ru

Вы согласны с мнением части болельщиков «Салавата», что Ринат Баширов не такой уж и прогрессивный менеджер, каким его считают?

Не хочу оценивать. Но есть дело, которое ему поручено, и есть поступки, которые он совершает. Руководители сами должны делать выводы, что ж им надо подсказывать? Я не понимаю, почему специалисты должны высказывать свое мнение и создавать ситуацию. Есть ведь аналитика какая-то в клубе? Если есть, тогда сделайте аналитику хорошую, доложите руководству и принимайте решение.

Я могу только констатировать, что если ты говоришь что-то, то иди до конца. А если не просчитываешь ситуацию, то не говори, что ты все знаешь, все видишь, все понимаешь.

Какой потолок у «Салавата Юлаева», учитывая возможности и состав, который у них имеется?

Я считаю, что за плей-офф побьются, а там можно будет посмотреть. Тем более сейчас будет перекрестный плей-офф, а там может быть очень много неожиданностей начиная со второго круга. Чего, кстати, очень боялись менеджеры элитных клубов, которые доходят до финала, и у них все в порядке. А здесь можно вылететь намного раньше. Поэтому прогнозировать не могу, но за плей-офф «Салават» побьется.

Только за плей-офф? В прошлом сезоне явно случилась казусная ситуация. Первый раунд-то на этот раз точно пройдут?

Проходить-то должны, но у каждого результата всегда есть объективные причины. Тут уже есть свершившийся факт, который нужно анализировать. Есть причины. А я так понял, никто эти причины не проанализировал и никто определенных пожеланий на следующий сезон не высказал. Поэтому в этом году только плей-офф.

«Леонид Тамбиев в прошлом сезоне был недооценен. Все считали, что они прыгнули выше головы, а он сделал то, что он мог сделать только с этим коллективом» Фото: hcadmiral.ru

«Тамбиев занимается не только говорильней. Соперникам «Адмирала» стоит задуматься»

«Адмирал» в предстоящем сезоне готов решать те же задачи, что в прошлом году, или выше? В Сочи команда показала добротный хоккей.

Я так скажу: Леонид Тамбиев в прошлом сезоне был недооценен. Все считали, что они прыгнули выше головы, а он сделал то, что он мог сделать только с этим коллективом. Они действительно показывали достаточно зрелый хоккей с точки зрения технико-тактической работы.

Ну и предсезонные турниры показывают, что «Адмирал» без всякой говорильни и шумихи вокруг себя делает всё, чтобы команда решала не просто прошлогодние задачи, но и постаралась решать другие, более серьезные. А там поглядим-посмотрим. Хоккей – травматичная игра, а лидерам замену при травмах искать сложно. У них не очень длинная скамейка.

«Адмирал» без всякой говорильни и шумихи вокруг себя делает все, чтобы команда решала не просто прошлогодние задачи, но и постаралась решать другие, более серьезные» Фото: hcadmiral.ru

Тамбиев в полушутливой форме назвал будущих полуфиналистов: «Ак Барс», СКА, ЦСКА и «Адмирал». Стоит ли к этим словам относиться серьезно?

Вы сами сказали про шутливую форму. Но наверняка у него амбиции теплятся, что его команда будет не просто перебирать от игры к игре, а бороться за высокие места. Желание хорошее. Тем более если он это дело подкрепляет своей работой, то соперникам есть основания задуматься.

Это не просто говорильня, как в прошлом году случалось практически у каждой команды. «Мы будем бороться за Кубок Гагарина». Да и сейчас этих разговоров очень много ходит. Кем вы будете бороться и с каким тренерским штабом вы будете бороться? Если вы не можете на протяжении нескольких сезонов доказать свою состоятельность, то что вы каждый год рассказываете? Ну, рассказывайте своим руководителям, чтобы они вам деньги давали.

Денис Голубев перебрался в «Адмирал» из «Сибири», в «Сочи» даже побыл капитаном. Это усиление для Владивостока под большие задачи?

Голубев – хорошая «рабочая лошадка». Я его помню, он у меня в юниорской сборной был. Плотный центральный нападающий, хотя он и с краю играет иногда. Опытный парень, прошедший много турниров со своим амбициозным характером. А если его выделили, капитаном назначали, значит, доверяют определенные позиции в команде. Человек, который что-то может подсказать кому-то из партнеров. Надеюсь, в корректной форме. Для меня ничего удивительного нет.

Фото на анонсе: ak-bars.ru