В «Ак Барс» вернулся защитник Ринат Валиев

26-летний экс-защитник клуба НХЛ «Калгари Флеймс» Ринат Валиев подписал полноценный контракт с «Ак Барсом». В июле стороны подписали пробное соглашение, сообщает пресс-служба клуба.

Последние полтора года Валиев не имел игровой практики и большую часть времени находился в родном Нижнекамске, где периодически выходил на лед с любительскими командами. До пандемии коронавируса защитник провел 49 матчей за «Стоктон» (фарм-клуб «Калгари») в АХЛ и набрал 10 (2+8) очков.

Валиев является воспитанником «Ак Барса». Именно из Казани он уехал в Северную Америку в 2013 году. За океаном он провел 260 матчей в АХЛ и 12 игр — в НХЛ за «Калгари».