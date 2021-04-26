В «Ак Барс» перейдет лучший бомбардир среди защитников в сезоне-2020/2021

Защитник нижегородского «Торпедо» Крис Уайдмэн в ближайшее время подпишет контракт с «Ак Барсом», пишет «Спорт-Экспресс».

Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ среди защитников в сезоне-2020/2021 может стать первым новичком казанского клуба уже в мае. Таким образом в «Ак Барсе» надеются улучшить реализацию большинства, которое сильно подвело казанцев в Кубке Гагарина.

31-летний американец Уайдмэн перешел в «Торпедо» перед началом нынешнего сезона. В 59 матчах регулярного чемпионата защитник набрал 41 (9+32) очко, в плей-офф в его активе 2 (1+1) балла в четырех играх в серии с «Ак Барсом». Таким образом, Уайдмен стал самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ.