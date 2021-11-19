В «Ак Барс-Динамо» произошла смена тренера

Сегодня в казанском клубе по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» произошла смена главного тренера — в отставку отправлен Александр Епифанов, его место занял 41-летний Михаил Пашкин. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Причина смены наставника «русачей» лежит на поверхности — выезд в Хабаровск, Иркутск, Кемерово и Новосибирск дербышинцы с треском провалили, уступив в этих встречах со счетом 10–34. Сегодня команда провела первую тренировку под руководством Михаила Пашкина. Уже завтра «Ак Барс-Динамо» на своем поле проведет первый домашний матч российской Суперлиги с главным историческим соперником — ульяновской «Волгой».

Воспитанник красноярского хоккея Пашкин является потомственным хоккеистом. Его отец Андрей Пашкин был звездой советского хоккея с мячом, девятикратным чемпионом СССР в составе родного красноярского «Енисея», а в качестве тренера дважды приводил красноярцев к золотым медалям чемпионата России.

Пашкин-младший стал заниматься бенди с пяти лет, играл в Швеции, где завершал игровую карьеру отец. В России выступал за «Волгу» (Ульяновск), «Зоркий» (Красногорск), «Енисей». Два года защищал цвета сборной Казахстана, с которой стал бронзовым призером чемпионата мира. В качестве тренера Михаил Пашкин работал в шведских «Хаммарбю» и АИК. В прошлом сезоне сделал «Енисей» чемпионом страны. С января 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.