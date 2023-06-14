В Агрызском районе всем селом встретили бойца из зоны СВО, прибывшего в отпуск

Фото: Ляйсира Зигангараева.

В эти выходные на краткосрочный отпуск из зоны СВО прибыл житель села Крынды Агрызского района Татарстана. Бойца встречали родные и друзья, а также односельчане и глава сельского поселения Альберт Нафиков.

Альберт Алмарисович поблагодарил земляка за достойную службу и желание помочь своей стране и пожелал участнику СВО, который скоро вновь отправится к месту службы, вернуться живым, невредимым и с Победой.

«Ценим ваше служение нашей стране. Наша благодарность и уважение к вам не знает границ. Гордимся тобой и всеми нашими земляками, которые в настоящее время принимают участие в СВО. На службе вы проявляете лучшие качества настоящих мужчин», — обратились к бойцу односельчане.

Отпускник поблагодарил всех за теплый прием и поддержку, а также коротко рассказал о своей службе, боевых буднях и мужестве и стойкости товарищей. Молодежи он пожелал заниматься спортом и в любой ситуации оставаться хорошим человеком, быть готовыми в любой момент защитить Родину и семью.

«Все мы, кто сегодня участвует в зоне СВО, вашу поддержку, ваши переживания чувствуем каждый день, все 24 часа в сутки. Это так трогательно и очень необходимо, когда находишься вдали от родного дома. Лично у меня сложилось такое впечатление, что мы, участники СВО, не так за себя переживаем, как вы здесь за нас переживаете!» — поделился боец.

Отдельно он упомянул трогательные письма школьников, которые они пишут военным — участникам СВО.

Напомним, что обеспечить отпуска участникам спецоперации в послании Федеральному Собранию поручил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.

Текст подготовлен при участии Ляйсиры Зигангараевой.