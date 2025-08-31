В Агрызском районе в День Республики Татарстан открыли новые социально значимые объекты

В День Республики Татарстан в Агрызском районе состоялось торжественное открытие ряда социально значимых объектов.

Жители района получили доступ к новому парку на улице Вокзальная, благоустроенному в рамках проекта «Малые города и исторические поселения», а также к кадровому центру «Работа России», модернизированному по нацпроекту «Кадры».

«Огромная благодарность руководству республики, руководству района и всем, кто принял участие в благоустройстве этого парка. Думаю, что этот парк станет местом новых идей, новых встреч для всех поколений», – поделилась жительница Агрыза Лейла Юсупова.

Кроме того, после капитального ремонта открылось приемно-диагностическое отделение Агрызской центральной больницы, уникальное для района по уровню оснащения и модернизации.

«Благодарим Раиса республики и главу города за такие шикарные условия», – поделился молодой специалист ЦРБ, врач-хирург Хадятудло Кутбетдинов. Он отметил, что теперь сотрудники больницы работают в комфортных условиях и могут круглосуточно оказывать экстренную, неотложную и плановую помощь.

В этот день также завершились работы по программе «Наш двор» на территориях 2-го пер. Гагарина, 1 и М. Горького, 10. Активисты организовали праздник дружбы и добрососедства, выразив благодарность строителям и лично Раису РТ Рустаму Минниханову за реализацию программы благоустройства дворов, которая стала беспрецедентной в России.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.