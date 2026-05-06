Происшествия 6 мая 2026 13:54

В Агрызском районе РТ спасли краснокнижного лебедя-шипуна

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Агрызском районе РТ спасли краснокнижного лебедя-шипуна, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Птица залетела во двор одного из частных домов, и хозяйка дома сразу же сообщила о нем в Комитет по биоресурсам. На место выехали специалисты ведомства, которые осмотрели лебедя и определили, что он не пострадал, однако выбился из сил.

В течение нескольких дней за здоровьем животного следили и, как только стало ясно, что здоровью лебедя ничего не угрожает, его выпустили на одном из водоемов района.

#госкомитет рт по биоресурсам #агрызский район рт #лебедь-шипун
