В Агрызском районе РТ проходит республиканский праздник марийской культуры «Семык 2022». О красочном событии в своем Telegram-канале написал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Продолжаем череду праздников культур различных народов, проживающих в Татарстане. Сегодня в селе Кадряково Агрызского района проходит республиканский праздник марийской культуры „Семык“. Саламлена Семык пайрем дене!» — написал руководитель республики.

На майдане в Кадрякове проходит концерт с участием коллективов из Татарстана и России. На праздничной площадке также открыта выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, национальной одежды, деревянной посуды, сувениров, работают тематические площадки, в том числе детские игровые зоны, «Сельское подворье» и зона с разнообразными мастер-классами.

Все желающие могут обучиться гончарному делу, марийской вышивке, плетению из ивовых прутьев, приготовлению традиционного марийского угощения «Комна Мелна» (блины). В подворьях гостей угощают выпечкой и вкусным чаем.