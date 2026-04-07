Происшествия 7 апреля 2026 17:33

В Агрызском районе Татарстана подтопило еще один низководный мост

В Агрызском районе РТ, у населенного пункта Терси, подтопило низководный мост через реку Чаж.

«Движение пешеходов и автомобильной техники ограничено, выставлены запрещающие знаки, ограждение, проведены разъяснительные беседы с населением, населенный пункт не отрезан. Имеется пешеходный навесной мост», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Всего в Татарстане подтоплено 5 низководных мостов, 31 приусадебный участок и 3 грунтовые дороги. Тем не менее пострадавших из-за паводка нет, жизнедеятельность населения не нарушена.

