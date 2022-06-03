В Агрызском районе РТ отметят праздник марийской культуры «Семык»

4 июня в селе Кадряково в Агрызском районе РТ состоится фестиваль марийской культуры «Семык». Участников и гостей праздника ждут угощение праздничной кашей и национальными блюдами марийского народа, презентация этнографических подворий, знакомство с бытом народов, проживающих на территории республики.

«Семык» является одним из значимых и любимых праздников марийцев. Он традиционно открывает цикл летних праздников и отмечается через семь недель после Пасхи со среды на Троицкой неделе и заканчивается в день Троицы. Основной его идеей является поминовение умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту.

В программе праздника запланирован концерт, в котором примут участие профессиональные и лучшие любительские марийские коллективы из Татарстана, а также Марий Эл и других регионов России.

Будут работать тематические площадки, в том числе детские игровые площадки, площадка «Сельское подворье», площадки с разнообразными мастер-классами. Все желающие смогут обучиться гончарному делу, марийской вышивке, плетению из ивовых прутьев, приготовлению традиционного марийского угощения «Комна Мелна» (блинчики) и многому другому.

В этот же день состоится конкурс красоты и талантов для девушек «Чевер марий удыр» и мужской силы для юношей «Марий Патыр», где все участники и участницы посоревнуются на предмет знания языка, традиций, обычаев, истории, культурного наследия марийского народа.

Также во время фестиваля откроется выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.