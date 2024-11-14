В Агрызском районе РТ отметили День удмуртской культуры

Сегодня, 14 ноября, в Агрызском районе Татарстана прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню удмуртской культуры. Об этом сообщают «Агрызские вести».

Участие в мероприятии принимают представители девяти районов РТ, Казани и Удмуртии. Также праздник посетили и должностные лица из двух республик. В их числе – замначальника Управления по реализации нацполитики Департамента по внутренней политике Раиса РТ Евгений Ефимов, руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ринат Валиуллин, начальник управления национального образования РТ Алсу Шарипова, министр нацполитики Удмуртии Эдуард Петров, руководитель Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» Андрей Ураськин.

В рамках празднования во дворце культуры организовали выставку изделий декоративно-прикладного искусства. Также здесь прошел круглый стол, на котором были представлены современные практики сохранения удмуртского языка и культуры.

Участники праздника смогли поработать в различных секциях, посвященных разработке этнокультурных образовательных проектов, изучению и использованию фольклорных материалов.

Завершилось празднования концертной программой.