В Агрызском районе РТ мужчина провалился под лед и погиб

В Агрызском районе РТ мужчина погиб после того, как провалился под лед, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ

«31 марта в результате провала под лед в Агрызском муниципальном районе погиб мужчина. Кроме того, в течение прошедшей недели спасатели временных спасательных постов, используя судна на воздушной подушке, спасли 8 рыбаков, которые не смогли самостоятельно добраться до берега», – рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Регина Гаязова.

Причиной трагедии стало таяние и разрушение ледового покрова на реках. Талые воды ежедневно наполняют бассейн Куйбышевского водохранилища, что очень сильно влияет на процесс ледоразрушения. Тем не менее, отметили в ведомстве, рыбаки по-прежнему продолжают выходить на лед.

Для оперативного реагирования на такие случаи МЧС выставило 10 временных спасательных постов, которые дежурят круглосуточно. Кроме того, водоемы ежедневно патрулируются. Тех, кто вышел на тонкий лед привлекают к административной ответственности. С начало сезона было поймано 26 таких нарушителей.

«Обращаюсь с убедительной просьбой к рыбакам: пожалуйста, завершайте сезон зимней рыбалки. Выход на хрупкий весенний лед смертельно опасен», – предупредила Гаязова.