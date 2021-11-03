В Агрызском районе РТ готовится к открытию крытый футбольный манеж

Депутат Государственной Думы РФ Рустам Калимуллин посетил новый крытый футбольный манеж в Агрызском районе Татарстана, который в самом ближайшем будущем откроет свои двери для любителей этого популярного вида спорта. Парламентарий дал свои рекомендации по спортивному воспитанию юных агрызцев, пишут «Агрызские вести».

«Такой спортивный объект — это мечта! — эмоционально высказался Рустам Галиуллович, всей душой болеющий за спортивное развитие подрастающего поколения. — Уверен, что на будущий год после занятий на такой современной площадке агрызские мальчишки будут с легкостью выигрывать на различных турнирах! И для молодежи это будет точкой притяжения».

Парламентарий посоветовал организовать футбольный класс на базе одной из агрызских школ, а также дал рекомендации по оформлению самого манежа, установке электронного табло и привел примеры из жизни, которые демонстрируют хороший воспитательный момент.

Также в рамках региональной депутатской недели Рустам Калимуллин посетил инвалида с детства Анну Закирову и вручил девушке продуктовый набор. Глава Агрызского района Азат Валеев также подготовил подарок.

Гости побеседовали с Анной, которая, несмотря ни на что, остается большим оптимистом. Руководители попросили высказать просьбы и пожелания, предложили помочь организовать посещение бассейна, конного двора, а также культурных мероприятий. Анна поблагодарила гостей за участие.

В завершение своего визита депутат Госдумы провел прием граждан в районной администрации. С большим участием он отнесся к вопросу об участках для многодетных семей, оказавшихся в так называемой зоне подтопления. Внес в свои предложения по его дальнейшему решению, а также связался с казанскими руководителями, курирующими данное направление.

«Вопрос интересный, нужный и вполне решаемый. Думаю, что Президент Татарстана Рустам Минниханов обязательно поддержит. Ведь многодетные семьи — это будущее города и района», — заверил Рустам Калимуллин.