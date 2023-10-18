В Агрызском районе РТ 84-летняя бабушка начала плести сети для бойцов СВО

Фото: пресс-служба Агрызского района РТ.

Жительница села Варзи-Омга Агрызского района РТ — 84-летняя Гайникамал Хузина ежедневно посещает сельский клуб и участвует в плетении маскировочных сетей в поддержку земляков — участников СВО.

«Я дитя войны, поэтому эта тема для меня близка. Отец воевал на фронте. Нас у мамы было шестеро. Приходилось очень тяжело», — рассказала бабушка, не скрывая слез.

Сразу после начала специальной военной операции она решила начать оказывать помощь бойцам.

«И наш родственник сейчас служит по контракту. Пока руки-ноги ходят, я наравне с другими хочу помочь ребятам, отдать частичку своей души. Молюсь, чтобы каждый благополучно вернулся в родные края», — пояснила Гайникамал Хузина.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Агрызского района, пункт работает с первых дней объявления частичной мобилизации, но сети начали плести относительно недавно. За это время три сети уже отправлены в зону СВО, и еще несколько ждут отправки.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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