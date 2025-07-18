В Агрызском районе проинспектировали состояние зданий судебных участков

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин с рабочим визитом побывал в Агрызском районе, где посетил судебные участки мировых судей № 1 и № 2. Он ознакомился с условиями, в которых осуществляется отправление правосудия. Оба участка расположены в здании 1935 года постройки на улице Карла Маркса, 24, сообщает Министерство юстиции РТ.

По итогам технической проверки, проведённой в 2024 году, помещения ряда судебных участков в республике, включая Агрызский, были признаны находящимися в неудовлетворительном состоянии. Специалисты пришли к выводу, что здания нуждаются в капитальном ремонте.

В рамках реализации госпрограммы «Развитие юстиции в Республике Татарстан» было одобрено дополнительное финансирование на модернизацию объектов. Это стало возможным благодаря поддержке руководства республики.

В Минюсте подчеркивают, что улучшение условий в зданиях мировых судей способствует повышению качества оказания правовой помощи, делает судебную систему более доступной и удобной как для сотрудников, так и для граждан.