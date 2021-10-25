В Агрызском районе открылись две спортплощадки по республиканской программе

Спортивные площадки, построенные по республиканской программе, стали доступны для жителей двух дальних сел Аргызского района Татарстана. Оба объекта расположены при школах – в Девятернинской и Кадыбашской, пишут «Агрызские вести».

На современной спортивной площадке можно играть и в баскетбол, и в волейбол

Заместитель главы района Ильфат Ямалиев подчеркнул удобство новых объектов: площадки расположены на территории школы, поэтому здесь можно будет проводить уроки физкультуры.

Освещенные спортивные площадки с современным резиновым покрытием полностью оборудованы как для игры в баскетбол, так и для волейбола.

Фото: «Агрызские вести»

«В Татарстане уже несколько лет действует специальная программа по строительству спортивных площадок в селах. Наконец, она добралась и до вашей. Надеемся, что и сельская молодежь будет приходить. Не держите площадки пустыми. При этом не забывайте о бережливости. Не ломайте, призывайте других к порядку», – попросил представитель муниципалитета на торжественном открытии одной из спортплощадок.