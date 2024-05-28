В Агрызском районе открыли баннер в память о герое-пограничнике

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной.

В Агрызском районе, на въезде в Шаршаду, состоялось торжественное открытие баннера в память о пограничнике Анваре Зайнутдинове. Герой родился в этой деревне — есть и мемориал в его честь, и улица, носящая его имя. На доме и в бывшей деревянной школе, где он учился, установлена мемориальная доска.

Анвар родился в 1947 году, был единственным сыном в семье из четырех детей. С детства являлся большой опорой отца Ахкияма, матери Сарбиямал, сестер. После окончания 8-го класса выучился на шофера. Затем некоторое время работал в пожарной части в Ташкенте.

В июне 1966 года ему пришла повестка в армию. Анвар служил на китайской границе. Через полтора года заключил договор на сверхсрочную службу.

В одном из писем он писал: «...Служу хорошо. Больших изменений в службе не произошло. Сейчас я в командировке, погода очень холодная. Не волнуйтесь за меня, все будет в порядке. Скоро приеду домой на 45 суток. 1 Мая отмечу с вами дома!».

В другом письме он сообщает о своей скорой свадьбе с любимой девушкой Ниной. Дома начинается радостная подготовка к свадьбе. И в эти же дни приходит телеграмма с сообщением о гибели Анвара.

Во время боев с китайскими провокаторами на острове Даманский Анвар Зайнутдинов проявил большую отвагу. Умело маневрируя БТРом, он появлялся на самых трудных участках боя. Анвар успел перенести раненого командира в безопасное место, спасти нескольких товарищей.

По воспоминаниям сослуживцев, он снова бросился к своему БТРу, секунда, и он снова будет в люке. В эту минуту в машину попал снаряд. Мгновенно взорвался бак с горючим, и Анвара обдало соляркой и он вспыхнул. Последнее, что успел сделать: сорвал с плеча автомат и дал длинную очередь по наступающим врагам. Это были последние мгновения его жизни.

21-летний старший сержант Анвар Зайнутдинов похоронен в братской могиле на центральной площади села Камень-Рыболов Приморского края. Награжден медалью «За отвагу» посмертно.

«В этом году исполнилось 55 лет со дня гибели дяди. Недавно я отправила руководителю музея в селе Камень-Рыболово горсть родной земли, чтобы положить его на могилу дяди», — со слезами на глазах говорит родная племянница Анвара — Наиля Шарафиева из Агрыза.

Ветераны общественного движения пограничников Агрызского района ежегодно в свой праздник посещают Шаршаду, вспоминают о герое-земляке, принимают участие в мероприятиях в его честь. В результате их стараний под руководством Раиля Закирова на въезде в деревню появился красивый памятный баннер. Поддержку им оказало и местное отделение Российского союза ветеранов Афганистана во главе с Рафисом Муллахметовым.

Заместитель главы района Ильфат Ямалиев, присутствовавший на церемонии открытия баннера, также сердечно поблагодарил членов Общественного движения пограничников, которые по собственной инициативе делают добро.

«Герои среди нас. Мы не имеем права их забывать», — подчеркнул он.

Теперь герой будет приветствовать тех, кто приезжает в его родную деревню Шаршаду, и тех, кто едет по большой дороге в сторону Красного Бора, Девятерни и Салаушей.