В Агрызском районе экологи спасли редкого лебедя‑шипуна

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

В Агрызском районе сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам пришли на помощь краснокнижному лебедю‑шипуну, который не смог улететь со стаей на юг из‑за травмы крыла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Птицу заметили местные жители на реке Варзинка. Обеспокоенные ее состоянием, они сообщили экологам.

Сейчас лебедь находится под наблюдением ветеринаров. В ближайшее время птица пройдет полный курс лечения и реабилитации. Окончательное решение о ее дальнейшей судьбе будет принято после завершения терапии.