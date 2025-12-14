В Агрызском районе экологи спасли редкого лебедя‑шипуна
В Агрызском районе сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам пришли на помощь краснокнижному лебедю‑шипуну, который не смог улететь со стаей на юг из‑за травмы крыла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Птицу заметили местные жители на реке Варзинка. Обеспокоенные ее состоянием, они сообщили экологам.
Сейчас лебедь находится под наблюдением ветеринаров. В ближайшее время птица пройдет полный курс лечения и реабилитации. Окончательное решение о ее дальнейшей судьбе будет принято после завершения терапии.