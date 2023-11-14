В Агрызе заменят тепловые сети на 165 млн рублей

В Агрызе в следующем году предстоит заменить тепловые сети на 165 млн рублей. Уже заменены на новые 18,2 метра сетей на 265 млн рублей. Об этом сообщил заместитель гендиректора по стратегическому развитию «Татэнерго» Рим Галиахметов на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Основной проблемой по теплоснабжению Агрыза является изношенность тепловых сетей центрального отопления и котельных. Было установлено, что текущая эксплуатация и ремонт проводятся в недостаточном объеме, часть котельного оборудования находится в предаварийном состоянии, контроля качества воды нет, режим горения не отлажен, отсутствует автоматизация», – сказал спикер.

Галиахметов отметил, что на сегодня заменены 12 аварийных котлов, введены три системы водоподготовки, выполнен комплекс проектно-изыскательных работ по строительству новой блочно-модульной котельной. Ее планируют ввести в этом месяце.

«Одна из проблем кроется в низких тарифах. Тариф на теплоснабжение по Агрызу составляет 1 693,83 рубля, а в Балтасях — 2 089 рублей. А чем Балтаси отличаются от Агрыза?» – подчеркнул он.

Еще одним проблемным муниципалитетом, по его словам, является Бугульма, где до сих пор не приняты приборы учета. Большая часть из них находится в нерабочем состоянии.

Платежи за горячее водоснабжение до 2017 года начислялись по двухкомпонентному тарифу, сейчас же нормативы не всегда соответствуют показаниям приборов учета в домах, добавил генеральный директор ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» Марат Харисов.

«В связи с применением утвержденного норматива недополученный доход составил более 28 млн рублей. Считаем, что причина недополученного дохода – это введение этого норматива, также осуществляется циркуляция тепла через полотенцесушители в ванных комнатах при отсутствии горячей воды в квартирах. Возможна также потеря теплоэнергии при самовольном подключении подогрева полов», – заявил он.

Нормативы на подогрев воды были утверждены в соответствии с требованиями федерального законодательства. Учитывались виды систем горячего водоснабжения, конструктивные особенности домов, наличие полотенцесушителей, стояков, заметила начальник отдела координации расчетов Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Лилия Гилфанова.

Позже проводились выездные проверки, чтобы оценить расходы в домах с одинаковыми конструктивными особенностями и одного года постройки. «Действительно, в одном доме при одинаковых условиях фактический расход был выше, чем в другом, где-то соответствовал нормативу. То есть здесь налицо превышение именно расхода тепловой энергии за счет циркуляции и потерь тепла из-за полотенцесушителей и стояков», – уточнила спикер.

После этого Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана подготовило предложение о внесении изменений в правила предоставления коммунальных услуг, чтобы учитывать эти расходы как услуги за отопление. Минстрой России дал положительные заключения, но изменения не были приняты.