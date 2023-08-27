В Агрызе впервые открыли новые детские секции дзюдо

Федерация дзюдо Татарстана открыла в Агрызе новые секции для детей. Официальное открытие состоялось сегодня на центральном стадионе города в рамках дня открытых дверей Федерации дзюдо РТ.

Фото: пресс-служба Федерация дзюдо РТ

По словам начальника отдела социального развития Агрызского района Ильшата Гарифуллина, дзюдо сможет стать популярным видом спорта среди детей и молодежи Агрыза. «Мы знаем, что с малых лет дзюдо учит терпению, выдержке и самодисциплине. Помогает найти себя и стать лидером в жизни. Это особенно важно, как для детей, так и родителей. Наш район заинтересован в развитии дзюдо и воспитании своих чемпионов», — отметил Гарифуллин.

Вице-президент Федерации дзюдо Республики Татарстан Раиль Муратшин рассказал, что в районе планируется развитие проектов по массовому детскому спорту. Это, в частности, «Дошкольное дзюдо», «Мой первый пояс дзюдо», «Семья чемпионов» и «Сельское дзюдо».

«При поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и согласно поручению президента Федерации дзюдо РТ Павла Николаева мы открываем в городах и районах нашей республики новые секции дзюдо, помогаем найти профессиональных тренеров и запустить сам тренировочный процесс. Не секрет, что <...> в отдаленные сельские населенные пункты, в глубинку, поедет не каждый. Наша задача, чтобы дзюдо в Татарстане дошло до каждого ребенка», — подчеркнул Муратшин.



Фото: пресс-служба Федерация дзюдо РТ

В подтверждение своих слов Муратшин передал комплект татами первой детской секции дзюдо района, а также вручил фирменное кимоно новому тренеру — мастеру спорта СССР Александру Светлишину.

В ходе праздника для детей в Агрызе были организованы показательные выступления и мастер-классы от ведущих спортсменов сборных команд России и Татарстана по дзюдо, пробные тренировки, развлекательная программа, веселые эстафеты, викторины и конкурсы.