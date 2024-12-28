В Агрызе стартовал проект «Одаренные дети глубинки»

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В Агрызе стартовала акция «Одаренным детям глубинки», ее соорганизатор — депутат Государственной Думы России от Татарстана Айрат Фаррахов пообещал развивать этот проект.

Газета «Агрызские вести» пишет, что в рамках акции прошло состоялось театрализованное представление для одаренных детей из малообеспеченных семей, семей участников специальной военной операции, многодетных семей.

Помимо Айрата Фаррахова, инициаторами акции стали глава Агрызского района РТ Ленар Нургаянов, администрация города Агрыза, руководитель Фонда поддержки детей из глубинок Лейла Абдрахманова, предприниматели из Москвы и Казани.

Тридцать детей из малообеспеченных семей, имеющие достижения в муниципальных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях (научных, творческих, спортивных и иных) совместно с педагогами и тренерами подготовили перечень предметов, необходимых для дальнейшего развития их навыков и талантов. Эти призы приобрели бизнесмены, участвующие в акции.

«Тридцать детей Агрызского района, поставившие цель в жизни, уже преодолевшие преграды, получили лучшие инструменты, чтобы ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ и дальше двигаться к своей мечте. Детям вручены лучшие компьютеры, профессиональные музыкальные инструменты, предметы для творчества, спорта, робототехники», — прокомментировал это событие депутат Госдумы.

По словам Фаррахова, победителей проекта отобрала специальная комиссия. Учитывались такие факторы, как мотивация и достижения ребенка, рекомендации тренера, педагога или наставника, необходимость конкретного предмета для достижения новых результатов, отсутствие у семьи возможности приобрести его самостоятельно.

«Благодарю бизнесменов из Москвы и Казани за реализацию мечты одаренных детей. Слова благодарности Главе Агрыза Нургаянову Ленару и его команде. Отдельное спасибо Лейле Абдрахмановой, „мотору“ проекта „Одаренные дети глубинки“. Особое спасибо педагогам, наставникам и тренерам победителей!» — добавил Айрат Фаррахов.

Депутат также пообещал развивать эту инициативу и помогать детям из глубинки реализовать свои цели. «С победителями мы всегда на связи: будем внимательно следить за вашими успехами и результатами», — заверил он.