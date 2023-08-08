Глава Агрызского района встретился с многодетным отцом — участником СВО

Глава Агрызского района Ленар Нургаянов встретился с военнослужащим, приехавшим в родные края из зоны проведения спецоперации. Участники встречи за чашкой чая обсудили вопросы, на решение которых могут повлиять местные власти.

Фото Ляйсиры Зигангараевой

«Благодаря таким ребятам удается противостоять нацизму. Сергей, несмотря на бронь как многодетному отцу, без раздумий принял решение встать на защиту Отечества. Это заслуживает огромного уважения! Настоящий пример мужества и отваги! Гордимся нашими парнями и ждём их дома, на малой Родине, живыми и здоровыми!» – отметил Нургаянов.

Сергей был призван прошлой осенью в ходе частичной мобилизации. Его старшая дочь в этом году окончила 11 классов и поступила в медицинский вуз. Боец с гордостью подчеркивает, что благодаря супруге и надежному тылу дома он уверен, что в семье все хорошо. Благодаря этому боевые задачи удается выполнять максимально четко, быстро и слаженно.

Сергей заверил, что в их батальоне есть все самое необходимое, всего хватает. Гуманитарная помощь из Агрызского района доставляется в целости и сохранности. Особенно радуют бойцов именные посылки.

«Всегда приятно находить письма от детей, весточку из родного края. Такая поддержка там очень дорога. Мы хоть и на вид грозные, суровые мужчины, но очень умиляемся таким душевным подаркам. Все мы как дети верим в чудеса и доброту. Поэтому делаем все, чтобы у детей было мирное небо над головой, чтобы они продолжали верить в чудо», — признается участник СВО.

Ленар Нургаянов поблагодарил военнослужащего за то, что мужественно, с честью выполняет свой воинский долг и пожелал полноценно отдохнуть, набраться сил и вернуться с победой.

Материал подготовленн при участии Ляйсиры Зигангараевой