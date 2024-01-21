В Агрызе семьи с детьми вышли на субботники по уборке снега

Жители Агрызского района провели субботники по уборке своих дворов от снега. Расчищались подходы к подъездам, свободные парковочные места и проезжая часть, рассказали в телеграм-канале районной администрации.

В уборке участвовали целые семьи, в том числе с детьми. Мероприятия прошли по ул.Октябрьской, Максима Горького, Ометова, на территории ТОСов.

Ранее мэр Агрыза Ленар Нургаянов поблагодарил горожан за неравнодушие и помощь дворникам и коммунальным службам после сильных снегопадов.

Фото, видео: https://t.me/agryz_official