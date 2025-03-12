В ЗАГСе Татарстана призвали родителей осознанно подходить к выбору имени для ребенка

В двух семьях Агрыза родились сыновья. Ильдар и Анастасия назвали сына Амиром, а Рафиль и Гульшат – Тимуром. Об этом сообщает отдел ЗАГС Агрызского района РТ в социальной сети «ВКонтакте».

Имя Амир переводе с арабского означает «повелитель», «князь», «вождь», «господин», «начальник», «живущий», «цветущий». В татарском языке это имя значит «повелевающий принц», а на фарси – «бессмертный».

В свою очередь имя Тимур имеет тюркские корни и переводится как «железо». Это значение связано с прочностью и стойкостью, что придает имени определенную символику силы и решительности, заметили в районном ЗАГСе.

В Едином государственном реестре ЗАГС у родителей есть возможность выбрать для ребенка одно из 5 тыс. уникальных имен детей, родившихся в России с 1 октября 2018 года. Варианты можно выбрать и случайным образом.

Кроме того, в разделе «Услуги ЗАГС» Управления ЗАГС Кабинета Министров Татарстана размещен Татарско-русский словарь личных имен, отчеств и фамилий, составленный Институтом языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ.

«Важно, чтобы родители подходили с осознанием к тому, как имя может повлиять на судьбу, и что оно означает», – уверена начальник Управления ЗАГС Татарстана Эльвира Ахметова.

Фото: отдел ЗАГС Агрызского района РТ.