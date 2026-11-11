В Агрызе после реставрации открыли мемориал погибшим железнодорожникам

Мемориал установили еще в 1970-х годах по инициативе почетных железнодорожников города. В день открытия обновленной стелы, несмотря на дождь и ветер, здесь собрались сотрудники железнодорожных предприятий, жители района и школьники.

Фото предоставлено Ляйсирой Зигангараевой

Глава Агрызского района Ленар Нургаянов подчеркнул, что восстановление памятника – это дань уважения тем, кто не вернулся с фронта.

«Сегодня мы не просто открываем отреставрированный памятник – мы возвращаем долг памяти тем, чьи имена здесь высечены. Это наш способ сказать: мы помним, мы гордимся, мы благодарны. Пусть эта стела будет не просто объектом, а живым местом памяти для каждого поколения агрызцев», – сказал он.

Фото предоставлено Ляйсирой Зигангараевой

Заместитель начальника Горьковской железной дороги по Ижевскому территориальному управлению Дмитрий Орлов отметил, что мемориал связывает поколения железнодорожников.

Начальник эксплуатационного вагонного депо Агрыз Сергей Селяхов добавил, что история памятника станет частью программ адаптации новых сотрудников. На мемориале также планируют проводить памятные встречи.

Во время церемонии школьники читали стихи, а Арина Кудосина исполнила песню. Обновленная стела вновь стала местом, где жители могут почтить память железнодорожников, отдавших жизни за Родину.

Сохранение исторической памяти и передача ее следующим поколениям остаются важными направлениями государственной политики. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость бережного отношения к памятникам Великой Отечественной войны и сохранения памяти о подвиге советского народа.