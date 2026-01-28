news_header_top
Руc Тат
Происшествия 28 января 2026 09:53

В Агрызе помощника машиниста депо осудили за поддельный больничный лист

Агрызский районный суд Татарстана вынес приговор 28‑летнему местному жителю за использование поддельного листка нетрудоспособности. Его признали виновным по статье УК «Приобретение и использование заведомо поддельного документа». Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Следствие установило, что в июне 2024 года помощник машиниста эксплуатационного локомотивного депо из Агрыза заплатил врачу‑терапевту из Екатеринбурга, чтобы тот оформил ему поддельный электронный больничный. За медицинской помощью он не обращался, но по поддельному документу получил неделю освобождения от работы.

Суд назначил мужчине штраф в размере 40 тысяч рублей.

Материалы в отношении врача выделены в отдельное производство.

