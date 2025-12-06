В Агрызе поблагодарили волонтеров, поддерживающих участников СВО

Фото предоставлено Миляушой Ягфаровой

В 25 волонтерских объединениях, созданных в Агрызе и сельских поселениях, уже с первых дней частичной мобилизации работают неравнодушные жители района. Они вкладывают в общее дело свои руки, время и энергию, стремясь приблизить победу и поддержать военнослужащих. Масштаб добрых дел впечатляет – помощь разнообразна, продуманна и по-настоящему действенна.

В честь Дня волонтера, который ежегодно отмечается 5 декабря, по инициативе главы района Ленара Нургаянова активисты собрались на праздничное мероприятие в селе Кучуково.

В зале местного кафе развернулась выставка, где представители объединений представили результаты своей работы и познакомились с опытом друг друга.

Табарлинское поселение было одним из первых, кто откликнулся на призыв помочь. Уже через несколько дней после объявления мобилизации мастерицы связали более ста пар теплых носков для земляков. Сегодня на их счету – 2500 окопных свечей, 150 мочалок и 110 маскировочных сетей размером 3х6.

Варзи-Омга и Варзи-Пельга – еще один пример самоотверженной поддержки. Сельчанки, многие из которых находятся на заслуженном отдыхе, два-три раза в месяц отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. Пакеты с продуктами и вещами сопровождают домашние угощения: чак-чак из 150–200 яиц, оладьи из печи, лапша – все, чтобы порадовать бойцов.

В Старой Чекалде в каждую маскировочную сеть вкладывают куклы-обереги. «Эти куклы охраняют наших военных, напоминают, что их ждут дома», – рассказывает создательница оберегов Елена Маргасова.

Ровно год назад в Азево появилось объединение «Лучик добра». Здесь тоже изготавливают травяные чаи, сухой душ, салфетки, плетут сети, вяжут носки, шьют белье.

«Стараемся не отставать от других», – говорит Любовь Кузнецова, чей сын – ветеран СВО.

Особой активностью выделяются волонтеры Кадряково – они изготовили самое большое количество маскировочных сетей: с 2023 года сплетено 650 изделий. А житель села Андрей Иликпаев отправил бойцам десять КамАЗов с пиломатериалами.

«Недавно связалась с односельчанином-военнослужащим. Он сердечно поблагодарил нас. Эти маскировочные сети дважды спасали его от смерти», – говорит Мария Артемьева. Она предложила рассмотреть возможность централизованной закупки материалов для сетей, чтобы снизить расходы при оптовых заказах.

Агрызская команда «добрых фей» второй год шьет многофункциональные плащи и одеяла, которые защищают бойцов от холода и влаги и служат для эвакуации раненых. Изделия выдерживают до 150 кг нагрузки, скрывают от тепловизоров. Дополнительно мастерицы шьют защиту для ног и маскировочные костюмы.

«На сегодняшний день сшили более 200 плащей, 900 одеял», – сообщила активистка Ирина Юсупова. Она поблагодарила главу района Ленара Нургаянова и предпринимателя Марселя Ситдикова за помощь со швейным оборудованием, подчеркнула, что плащи-одеяла могут быть выданы тем, кто отправляется в зону СВО или приехал домой в отпуск.

В группе «Плетенки» трудятся около 30 человек. Женщины старшего поколения сплели 225 маскировочных сетей и связали большое количество теплых носков.

Железнодорожники из локомотивного депо отправили бойцам не только снаряжение, но и автомобиль «Нива» и три спортивных мотоцикла.

Работники учреждений культуры, ансамбли и мастера художественной самодеятельности также вносят большой вклад. В 2024 году они провели 44 благотворительных концерта и собрали 564 тысячи рублей. В 2025 году уже состоялись 42 концерта, на которых было собрано 446 тысяч рублей – все средства направлены на поддержку мобилизованных земляков.

Заместитель главы района Ильфат Ямалиев выразил волонтерам глубокую признательность:

«Благодаря вашим стараниям наши защитники получают не только необходимую материальную поддержку, но и ценную духовную опору. Каждая посылка, каждое теплое письмо, каждый час, отведенный на доброе дело, имеют огромное значение для тех, кто находится на передовой».

Он вручил Благодарственные письма и подарки от имени руководства района.

Координатор работы с предпринимателями и сельскими поселениями по сбору гуманитарной помощи Станислав Никитин, не раз сопровождавший грузы в зону СВО, тоже поблагодарил волонтеров. Варзи-омгинские активисты получили Благодарственное письмо, а их руководитель Рамиля Хикматуллина – медаль «За содействие СВО».

Праздник сопровождался песнями, теплым общением, обменом идеями и планами.

«С этого праздника мы уезжаем поистине вдохновленными на новые дела и свершения. Большое спасибо Ленару Фаридовичу и его команде за организацию полезного мероприятия, а также предпринимателю Ильнуру Саэтову и коллективу кафе за теплый прием», – отметили участники.

Очередная партия гуманитарной помощи из Агрыза отправится в конце декабря. Пункт сбора вещей и необходимых предметов для военнослужащих продолжает работу в Молодежном центре.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

