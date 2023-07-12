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В Агрызе по дорожному нацпроекту капитально отремонтируют мост за 26 млн рублей
На улице Крестьянская в Агрызе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют мост через реку Агрызку протяженностью 16 метров. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 5 млн рублей, из федерального – свыше 21 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объекте проведут мероприятия по укреплению откосов конусов, русла и формированию подходов к мосту», — отметили в министерстве.
Предусмотрены также переустройство сетей связи и устройство мостового полотна со всеми конструктивными слоями. Рабочие уже выполнили устройство конструкций и подпорных стен, а также сопряжение моста с насыпью.
По дорожному нацпроекту в Татарстане до конца 2024 года в нормативное состояние будут приведены мосты общей протяженностью 3,6 тыс. метров.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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