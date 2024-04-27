В Агрызе осудили семь человек за мошенничество и вымогательства у местных жителей

В Агрызе суд признал семерых участников преступной группы виновными в краже, мошенничестве в особо крупном размере и вымогательстве в крупном размере с применением насилия. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

В период с конца 2019 года по первую половину 2020 года участники преступной группы вымогали деньги и имущество у жителя Агрыза. Под угрозой физической расправы мужчина платил злоумышленникам от 30 до 263 тыс. ежемесячно. Кроме того, один из подсудимых похитил у потерпевшего газобаллонный пистолет «Байкал».

В марте 2020 года трое участников группировки обманули другого жителя города Агрыз, завладев его домом, земельным участком и автомобилем, а также похитив с его банковской карты 43 тыс. рублей. В дальнейшем они продали украденное авто.

Более того, к концу 2019 года трое подсудимых получили в двух банках кредиты в размере 20 и 50 тыс. рублей, которые затем присвоили и распорядились по своему усмотрению.

Свою вину подсудимые признали, частично возместили ущерб, вернули потерпевшему дом и земельный участок. Суд приговорил участников группировки к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет.