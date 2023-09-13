В Агрызе на реконструкцию теплосетей потратят более 323 млн рублей

Котельная

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в Агрызе, отходящих от трех котельных, направят почти 323,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что реконструкция сетей, ведущих от котельной по ул. Ометова, 9, обойдется примерно в 163,1 млн рублей, от котельной по ул. Чайковского, 9а — почти в 104,7 млн рублей, а от котельной по ул. Чапаева, 5а — приблизительно в 55,6 млн рублей.

При укладке теплосетей их заглубление от поверхности земли (дорожного покрытия) должно составлять не менее 0,5 метра до верха канала, не менее 0,7 метра до верха оболочки трубопроводов и не менее одного метра под дорогой.

Заказчиком выступает Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан. Средства поступят как из федерального (более 132,5 млн рублей), так и из республиканского (около 190,8 млн рублей) бюджетов.

Подача заявок завершится 28 сентября, итоги аукциона подведут 3 октября. Подрядчик должен будет выполнить работы к 31 мая следующего, 2024 года.