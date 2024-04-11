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В Агрызе из загоревшейся квартиры спасли мужчину
Из горящей квартиры дома в Агрызе спасли мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился в квартире на первом этаже дома на Калинина. Площадь горения составила 6 квадратных метров.
В процессе тушения огнеборцы обнаружили в задымленном помещении 40-летнего мужчину, его вывели на свежий воздух.
По предварительной версии, квартира загорелась из-за непотушенной сигареты.
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