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Происшествия 11 апреля 2024 15:58

В Агрызе из загоревшейся квартиры спасли мужчину

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Из горящей квартиры дома в Агрызе спасли мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в квартире на первом этаже дома на Калинина. Площадь горения составила 6 квадратных метров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В процессе тушения огнеборцы обнаружили в задымленном помещении 40-летнего мужчину, его вывели на свежий воздух.

По предварительной версии, квартира загорелась из-за непотушенной сигареты.

#пожар в татарстане
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