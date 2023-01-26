В Агрызе будут судить мужчину, который жестоко зарезал жену в здании администрации

Прокуратура Агрызского района РТ утвердила обвинение в отношении 61-летнего местного жителя, который жестоко расправился со своей супругой, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, 13 июля 2022 года пьяный 61-летний мужчина пришел в районную администрации на Гагарина, где его супруга работала вахтером, и поссорился с ней на почве личных неприязненных отношений.

После этого мужчина ушел домой, а затем вернулся с ножом и нанес женщине не менее 28 ударов по различным частям тела. Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте.

Свою вину мужчина признал полностью, сейчас он находится под стражей. Уголовное дело по статье «убийство» направлено на рассмотрение в Агрызский районный суд.