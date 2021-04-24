В Агропарке «Казань» начали прививать от коронавируса по выходным

Сегодня начал работать мобильный пункт вакцинации от Covid-19 на ярмарочной площади Агропромышленного парка «Казань». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе поликлиники № 20.
«Каждую пятницу, субботу и воскресенье с 9.00 до 16.00 работает мобильный комплекс. Все желающие могут бесплатно пройти вакцинацию», — рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Управления здравоохранения города Казани
Как уточнили в Управлении здравоохранения Казани, планируется, что пункт будет работать месяц.
Корреспонденту агентства сообщили, что медики Казанской поликлиники № 20 делают инъекции «Спутником V».
Фото: пресс-служба Управления здравоохранения города Казани