В Агропарке «Казань» начали прививать от коронавируса по выходным

Сегодня начал работать мобильный пункт вакцинации от Covid-19 на ярмарочной площади Агропромышленного парка «Казань». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе поликлиники № 20.

«Каждую пятницу, субботу и воскресенье с 9.00 до 16.00 работает мобильный комплекс. Все желающие могут бесплатно пройти вакцинацию», — рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения города Казани

Как уточнили в Управлении здравоохранения Казани, планируется, что пункт будет работать месяц.

Корреспонденту агентства сообщили, что медики Казанской поликлиники № 20 делают инъекции «Спутником V».

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения города Казани