В агроклассе Черемшанского лицея вырастили горчицу

В Черемшанском лицее открылся первый в районе агротехнический класс по направлению «Агроинженерия». Его создали в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщает газета «Наш Черемшан».

В церемонии открытия приняли участие глава Черемшанского района Рамиль Айбатов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Каримов, начальник управления общего образования Минобрнауки республики Татьяна Алексеева и другие почетные гости.

Рамиль Айбатов отметил, что современная агроинженерия включает системы точного земледелия, беспилотную сельхозтехнику, «умные» теплицы, дроны для мониторинга состояния растений и робототехнику. Он также поблагодарил руководителя ООО «ЧЕРЕМШАНАГРО» Ильшата Гузаерова за вклад в создание нового класса.

По словам Марата Каримова, такие площадки призваны обеспечить непрерывную подготовку специалистов для агропромышленного комплекса благодаря сотрудничеству школ, профильных вузов и колледжей, а также работодателей.

Заниматься в агроклассе будут ученики 7 «А» класса. Во время церемонии им повязали специальные галстуки, после чего гости осмотрели новое учебное пространство.

Школьники будут совмещать теоретические занятия с практикой. В частности, они уже вырастили в экоблоке горчицу и рассказали гостям, почему это растение используют на огородах.

Новый агротехнический класс станет площадкой для подготовки будущих агрономов и других специалистов сельского хозяйства. Ученики смогут получить знания и практические навыки, необходимые для дальнейшего обучения и работы в агропромышленном комплексе.