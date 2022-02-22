В агробиотехнопарке университета Казани построят учебные базы за 165 млн рублей

В 2022 году в Нармонском сельском поселении в Лаишевском районе запланировано строительство учебно-производственных зданий ООО «Агробиотехнопарк» при Казанском аграрном университете. Об этом на итоговой отчетной сессии сообщил глава района Ильдус Зарипов.

По словам спикера, на первую очередь проекта направлено 165 млн рублей.

Ильдус Зарипов также озвучил перспективные проекты в сельском хозяйстве на 2022 год. Так, в агрофирме «Нармонка» закончился капитальный ремонт второй очереди овощехранилища и запуск линии мойки овощей. В 2022 году планируется расширение овощехранилища. Объем инвестиций составит 284,5 млн рублей.

На птицефабрике «Державинской» планируется модернизация двух холодильных камер цеха убоя, приобретение оборудования. Объем инвестиций составит 19,5 млн руб.

ООО «Ягодная страна» заложило сад ягодных кустарников для производства джемов и другой продукции для АО «Казанский жировой комбинат» на площади 50 гектар.

Индивидуальный предприниматель Шильников Александр построил теплицу для выращивания рассады. В планах на 2022 год строительство еще трех теплиц. Общая площадь составит 2 тыс. кв. метров.

В фермерском хозяйстве «Гильмутдинова Г.Т.» заложен сад из 7,5 тыс. саженцев ремонтантной малины сорта «Полька» на площади 1,5 га. Объем капиталовложений составил 8 млн рублей.

На сегодня в сельском хозяйстве района работает 1344 человек. Объем валовой сельскохозяйственной продукции в 2021 году составил 6 млрд 788 млн рублей (113% к уровню 2020 года).

Средняя заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий достигла 33945 рублей, что на 2% выше уровня 2020 года. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и услуг составила 6 млрд 582 млн рублей, что на 20% больше уровня 2020 года.