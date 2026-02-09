В Африканский корпус через Татарстан: набирают медиков и операторов беспилотников

В Татарстане объявили о наборе кандидатов для комплектования подразделения беспилотных летательных аппаратов и медицинской службы Африканского корпуса (АК), выполняющего задачи за пределами РФ.

Также продолжается набор по всем остальным военным специальностям. Африканский корпус рассматривает в качестве кандидатов женщин – поваров и делопроизводителей – до 45 лет и с соответствующим образованием.

Единовременная выплата – 2,9 миллиона рублей. Денежное довольствие – от 240 до 310 тысяч рублей в месяц (за пределами РФ).

Традиционно, отбор в Африканский корпус более тщательный. Основные требования: гражданство РФ, отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД и гепатитов, отсутствие судимостей по тяжким статьям, разрешение на выезд за границу и хорошее здоровье. Ограничения по возрасту до 45 лет, для командного состава – до 55 лет (возможны исключения при хорошей физической форме).

Медицинская служба Африканского корпуса

Перечень должностей, подлежащих комплектованию медицинскими специалистами, довольно обширный. Требуются и медсестры, и врачи – от офтальмологов до реаниматологов. Заключить контракт на прохождение медицинской службы в АК могут и женщины. Возрастные критерии: и для мужчин, и для женщин – не старше 45 лет.

Требования к кандидатам, помимо основных: образование среднее специальное или высшее медицинское; наличие действующей, не менее года, аккредитации специалиста; готовность убыть в служебную командировку за пределы РФ сроком на 6 месяцев и более.

Служба беспилотных летательных аппаратов Африканского корпуса

В службу беспилотных летательных аппаратов АК ждут кандидатов строго до 40 лет. В исключительных случаях примут до 45 лет, но только с опытом применения БПЛА.

Требование к кандидатам, помимо основных: уверенный пользователь ПК. Приветствуется опыт эксплуатации БПЛА, ремонта электронных систем, работы с композитными материалами, 3D-моделирования.

Как попасть в Африканский Корпус через Татарстан?

Подписать контракт в Татарстане и вступить в ряды Африканского корпуса можно:

По телефонам горячей линии: +7 962 558 37 81, +7 962 558 27 89

По адресу: г. Казань, Сибирский тракт 20

Через сайт: korpusafrika.ru