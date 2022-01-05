В афганской татарской общине провинции Саманган скончался самый пожилой житель планеты

Фото: © ИА «Татар-информ»

В районе Руи До Аб афганской провинции Саманган в возрасте 144 лет скончался самый старый мужчина планеты, член татарской общины Мохаммад Амин Татар, сообщил журналисту ИА «Татар-информ» глава Социального и культурного фонда татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«Мохаммад Амин Татар, более известный в Афганистане под прозвищем „Руми Великий“, с 6 лет знал Куран наизусть. Получил высшее религиозное образование в Индии», — пояснил Забихулло Надери Татар.

По его словам, «Руми Великий» в период советско-афганских боевых действий как религиозный лидер Самангана неоднократно встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Демократической Республике Афганистан, бывшим первым секретарем татарского обкома КПСС Фикрятом Табеевым. И после таких переговоров в районе заметно снижались активные боевые действия.

Фото: © ИА «Татар-информ»

Он никогда не занимал государственных постов в правительстве Афганистана. Хотя власти ему это постоянно предлагали. Мохаммад Амин Татар всегда жил рядом с народом. Воспитал много учеников-богословов, которые сейчас занимают высокие религиозные посты в Самангане, Балхе, Нангархаре, Парване, Вардаке, Лагмане, Пешаваре.

Фото: © ИА «Татар-информ»

«Руми Великий» был четырежды женат. У него десять детей. Пять сыновей и пять дочерей.

«В отличие от современных муфтиев, Мохаммад Амин Татар является символом аскетизма и благочестия. Он жил в обычном доме мазанке, без роскоши. Пользовался огромным авторитетом мусульман Афганистана и Пакистана», — прокомментировал печальную новость генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рстам Хабибуллин.