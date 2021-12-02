В Афганистане впервые будет проведена перепись семей афганских татар

татары Афганистана

Фото: ИА " Татар - информ"

Генеральный директор татарстанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин предложил провести перепись численности семей татарской общины Афганистана в рамках доставки татарстанской гуманитарной помощи.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании "Национального Собрания" ("Милләт Җыены"), отметил, что очень важно проводить работу с татарами за пределами республики, в том числе и в части переписи. Я предлагаю совместить доставку гуманитарной помощи Татарстана общине афганских татар с переписью численности их семей в тех районах, куда она будет доставлена», — отметил общественник.

Кроме того, собеседник агентства рассказал, что на данный момент у фонда есть приблизительные данные о численности татарских общин в 17 провинциях Афганистана. Данные были предоставлены губернаторами провинций. Всего Афганистан разделен на 34 провинции. Нужно учитывать, что в среднем входящая в татарскую общину семья состоит из семи человек.

Особо Рустам Хабибуллин подчеркнул, что перепись татарских семей Афганистана проводится впервые за всю историю.

Провинция Саманган в столице провинции, районах Руй Доаб и Фирознахчир — 28 тыс. семей.

Провинция Бадахшан в семи районах: Кишмский район, район Яфтал-Софла, район Дарайем, район Шахр-э-Бозорг, район Аргандж-Хах, район Хаш и район Тишкан — 3,5 тыс. семей.

Провинция Тахар в шести округах: округ Ростак, округ Янги-Кала, округ Дашт-э-Кала, округ Кхаджа-Бахаодин, округ Кхаджа-Гар и округ Бахарк — 4 тыс. семей.

Провинция Кундуз в семи округах: район Дашт-и-Арчи, район Эмам-Сахаб, район Али-Абад, район Чахар-Дара, район Ак-Таш, район Хан-Абад и район Гол-Бад — 2 тыс. семей.

Провинция Баглан в столице провинции городе Пули-Хумри, округе Нахрин и долине Каджа Алван — 4,5 тыс. семей.

Провинция Парван, округ Горбанд — 1 тыс. семей.

Провинция Кабул: район Бини-Хесар, район Шель-Сотон, район Пагман, долина Чимтала и семейный район Пандж-Сад, город Саадат — 2 тыс. семей.

Провинция Панджшер, округ Абшар — 4,6 тыс. семей

Провинция Бамиан, округ Комард — 8 тыс. семей.

Провинция Сари-Пуль: округ Санчарк и долина Госфанди — 7 тыс. семей.

Провинция Балх: столица Мазари-Шариф, город Омар Фарук, округе Чахар Кент и район Кра-Гадж — 10 тыс. семей.

Провинция Джаузджан, в столице провинции — 2,5 тыс. семей.

Провинция Фарьяб: округ 3 и район Татарской Ханы — 6,5 тыс. семей.

Провинция Бадгис: округ Бала-Моргаб, долина Морчаб — 500 семей.

Провинция Герат, в столице провинции и округе Энджил — 2,3 тыс. семей.

Провинция Фарах: округ Анар-Дара и округ Голистан — 2 тыс. семей.

Провинция Каписа: район Тагаб, Татархильская долина — 400 семей.