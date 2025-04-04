В Афганистане, возможно, найден 140-летний долгожитель

Долгожитель, возраст которого может составлять 140 лет, обнаружен в восточной афганской провинции Хост. Если возраст пожилого афганца Акеля Назира будет подтвержден, он окажется самым старым человеком в мире, сообщает новостной портал Tolo news.

Акель Назир, семья которого насчитывает около 100 человек, проживает в двух уездах Хоста, Сабари и Якуби, перемещаясь между ними. Даже у его внуков уже есть собственные внуки.

По словам пожилого афганца, он помнит не так много событий из своей долгой жизни, но в его памяти сохранились обстоятельства, связанные с обретением страной независимости от Британской империи в 1919 году.

«Я был во дворце с королем Амануллой-ханом (правил с 1919 по 1929 год, на тот момент носил титул эмира – прим. Т-и). Мне тогда было за тридцать, и я помню, как сказал, что британцы бежали (несмотря на тактическую победу британцев в Третьей англо-афганской войне, им пришлось признать независимость Афганистана – прим. Т-и), и встал на колени. Все были счастливы и благодарили короля Амануллу-хана за то, что он прогнал британцев», – заявил Акель Назир.

Потомки долгожителя просят власти страны подтвердить его возраст документально. Пресс-секретарь губернатора Хоста Мустагфар Горбаз в связи с этим рассказал изданию, что для проверки возраста Акеля Назира к нему будет направлена специальная техническая группа.

«Если это подтвердится документами или оценками, мы будем работать над тем, чтобы зарегистрировать его как старейшего человека в мире», – подчеркнул чиновник, добавив, что долгожителю будет оказана специальная медицинская помощь.